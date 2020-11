Am Samstag sollen Corona-Verschärfungen verkündet werden

Die Regierung wird voraussichtlich am Samstag eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen verkünden. Die für Ende dieser Woche angekündigte Evaluierung wird angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen wohl ergeben, dass die seit dritten November geltenden Maßnahmen nicht ausreichen. Offiziell bestätigt ist der Termin zwar noch nicht, dem Vernehmen nach soll aber am Nachmittag eine Pressekonferenz stattfinden. Was konkret kommt, ist noch nicht bekannt.