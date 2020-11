Harter Lockdown: Schule und Handel stehen vor einer Zwangspause

Auf oder zu? Um einen möglichen Bildungslockdown reihte sich gestern im Laufe des Tages aus Wien ein Gerücht an das andere. Letztlich mehrten sich aber doch die Meldungen derer, die davon sprachen, Kanzler Sebastian Kurz (VP) habe sich mit seinen strikten Schließungswünschen gegen den Koalitionspartner Grüne und Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) durchgesetzt. Die eindringlichen Offenhalte-Appelle aus der Wirtschaft, von Ärzten und Bildungsexperten dürften ebenso wenig bei Kurz gefruchtet haben wie zuletzt die klaren Empfehlungen der Corona-Ampelkommission. Folglich würden sich mit kommender Woche nach der Oberstufe auch die Pflichtschulen erneut in das „Distance Learning" begeben. Auch die Kindergärten könnten zugedreht werden.

An den Spekulationen beteiligen wollte sich gestern der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Pflichtschullehrer, Paul Kimberger, im TT-Gespräch nicht. Er hielte einen „Schichtbetrieb" für eine „gute Lösung". Also: weiter Präsenzunterricht, jedoch in verkleinerten Gruppen, verteilt auf unterschiedliche Tageszeiten und — wo möglich — auch in externen Räumlichkeiten untergebracht. Letzteres ist auch ein Punkt eines schärferen Hygienepakets aus dem Bildungsministerium, um einen kompletten Schullockdown doch noch zu verhindern, die TT berichtete. Weiters hätte selbiges einen entzerrten Unterrichtsbeginn, Maskenpflicht für 10- bis 14-Jährige im Unterricht und „freiwilliges Home-Schooling" umfasst.