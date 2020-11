9.586 Corona-Neuinfektionen in Österreich bedeuten Rekord

76.839 Menschen waren aktiv infiziert - das sind mehr als der Bezirk Mistelbach Einwohner hat (75.625 Menschen). Insgesamt 0,86 Prozent der Bevölkerung gelten somit als bestätigte aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg am Freitag bereits auf 587. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche jeden Tag 7.464 Neuinfektionen hinzu.

32.328 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 1.902 in Wien, 1.891 waren es in Oberösterreich, 1.123 in Niederösterreich und 1.006 in Kärnten (mit Nachmeldungen). Aus Vorarlberg wurden 975 und aus der Steiermark 944 neue Fälle gemeldet. 837 SARS-CoV-2-positive Personen kamen in Salzburg hinzu, im Burgenland waren es 184.