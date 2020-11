Lockdown in Schulen: „Das wird ein enormer Kraftakt“

„Bei uns arbeiten wir als Elternteile beide in der Intensivpflege an der Klinik Innsbruck. Wir betreuen unsere beiden Schulkinder (VS, NMS) abwechselnd“, sagen Ulrike und Bertl Schett. Bereits in den letzten Wochen sei die Lage eine sehr angespannte gewesen, nicht zuletzt deshalb, weil beide Kinder plötzlich K1-Personen waren. Wenn jetzt ein Lockdown kommt, bleibe die Sorge, ob die Kinder in einer Notbetreuung in irgendeiner Form unterrichtet werden oder ob man die online gestellten Aufgaben zu Hause als Eltern mit den Kindern machen müsse: „Wie lange dann so eine Doppelbelastung im privaten und beruflichen Schichtwechsel – mit den Kindern zu Hause lernen und auf der Intensivstation unter extrem schwierigen Umständen arbeiten – gutgeht, ist mehr als fraglich“, sagt das Paar. (lipi)