SPÖ: Luftraumüberwachung nicht mehr gewährleistet

Allein acht Millionen müssen mehr budgetiert werden, um 1.500 Eurofighter-Flugstunden zu finanzieren, kostet doch die EF-Flugstunde das Zehnfache einer SAAB 105, deren Flotte im nächsten Jahr eingestellt wird und für die keine Nachbeschaffung erfolgt. „Mit diesen Stunden kann man jedenfalls keine Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Luftraums gewährleisten.“ Für den SPÖ-Wehrsprecher begibt sich Tanner damit in eine weitere Abhängigkeit von Airbus. Mit ihrer Aussage „Airbus wird mich kennen lernen“, habe sich die Ministerin jetzt wohl selbst „die Flügel gestutzt“, sagt Laimer.

Obwohl die Soldaten Enormes leisten in Zeiten der Pandemie und überall zur Stelle sind, wo sie gebraucht werden, wird dies finanziell nicht so abgegolten, wie es sollte, so Laimer weiter. Das Bundesheer müsse nach dem Motto „Sie wünschen, wir spielen!“ arbeiten, aber die Gage muss es sich selbst zahlen, kritisiert Laimer.