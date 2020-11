Christbaum aufgestellt: Grünes Prachtstück thront vor dem Goldenen Dachl

Baum kommt! Die Mitarbeiter des Forstamts manövrieren die drei Tonnen schwere und 18 Meter hohe Weißtanne in die Vorrichtung in der Innsbrucker Altstadt.

Innsbruck – „A schianer Baum!“ Der erste Eindruck des Innsbrucker Christbaums in der Altstadt ist ein guter. Die Zaungäste zeigen sich beeindruckt, als die Mitarbeiter des Forstamts Sonntagmittag die 18 Meter hohe und drei Tonnen schwere Weißtanne in die Vorrichtung am Kopfsteinpflaster vor dem Goldenen Dachl manövrieren.