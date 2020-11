„Die Einigkeit im Stubaital muss bewahrt werden“

Das müsse auch der zukünftige Vorstand mit allen Mitteln beibehalten. „Es darf zu keiner Zersplitterung zwischen vorderem und hinterem Tal kommen.“ Denn der Tourist nehme nicht die einzelnen Orte wahr, sondern sehe das Stubai als Einheit. „Der Gast nutzt die Rodelbahn in Mieders, geht Ski fahren in der Schlick in Fulpmes und am Gletscher in Neustift“, erklärt Pfurtscheller.