Ideenfindung fürs Kapuziner-Areal in Imst angestoßen

Imst – Bereits vor vier Jahren wurde das Kapuziner-Kloster in Imst aufgelassen. Dann wechselte die Liegenschaft im Imster Stadtzentrum ins Eigentum der Diözese Innsbruck. Zwischenzeitlich machte sich ein Architekturbüro Gedanken, wie eine Nachnutzung der Bestandsgebäude sowie des großteils unverbauten Klostergartens von gut 4500 m2 aussehen könnte. Aber auch Stadt- und Kirchengemeinderat Friedl Fillafer brachte sich bereits vor Längerem in die Diskussion mit ein und regte die Schaffung eines öffentlich zugänglichen und barrierefreien Parks an.

Die Caritas hat Bedarf an Räumlichkeiten angemeldet, weiß Caritas-Direktor Georg Schärmer: „Wir betreiben in Imst bereits ein Lerncafé im Kapuzinersaal, dazu kämen Räume für die Sozialbetreuung, ein Familienhilfe-Stützpunkt sowie eine Fachstelle für pflegende Angehörige mit Ausbildungsmöglichkeiten und einem Demenzschwerpunkt. Zusammen würde das ein echtes Caritas-Kompetenzzentrum im Oberland ergeben.“

Für den bischöflichen Finanzkammerdirektor, Rainer Kirchmair, steht fest: „Das Frühjahr 2021 wird die Zeit, in der wir Nägel mit Köpfen machen. Das Kapuzinerareal in Imst steht bei uns in vorderster Reihe jener Projekte, die wir bald umsetzen wollen und die bereits fixer Bestandteil unserer Finanzplanung sind. Dabei wollen wir in erster Linie den Interessen und Bedürfnissen der Caritas nachkommen, sodass wir mit unserem neuen Bauamtsleiter Martin Moser möglichst rasch in die Umsetzungsphase kommen. Zunächst wird eine 3D-Analyse über die Nutzungsmöglichkeiten erstellt, die ebenfalls bereits budgetiert ist.“