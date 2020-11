Kämpfer in Tigray sollen Angriffe auf Nachbarregion verüben

Die äthiopische Regierung hat Kämpfern in der abtrünnigen Region Tigray Raketenangriffe auf die Nachbarregion Amhara vorgeworfen. Am Freitagabend seien von Tigray aus Raketen in Richtung der Städte Bahir Dar und Gondar abgefeuert worden, erklärte die Regierung in Addis Abeba. Dabei seien die Flughäfen beider Städte beschädigt worden. Der Anführer der in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF, Debretsion Gebremichael, sagte, er habe keine diesbezüglichen Informationen.