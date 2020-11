Dutzende Migranten auf Zypern angekommen

Dutzende Migranten haben von der türkischen Mittelmeerküste zum EU-Mitglied Zypern übergesetzt. Wie das Nachrichtenportal der größten zypriotischen Zeitung „Phileleftheros“ am Samstag berichtete, seien in der Nacht an Bord eines Bootes 24 Migranten im Nordosten der Insel angekommen. Unter ihnen seien auch fünf Kinder.