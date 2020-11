„Beethoven for One“ in New York: Streichquartette für einen Zuhörer

In der Coronavirus-Pandemie können Klassikfans in New York ein Konzert ganz für sich alleine haben. Alle 16 Streichquartette des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) werden an sieben Tagen nacheinander noch bis zum Sonntag in einem Gebäude an der Fifth Avenue aufgeführt. Neben vier Musikern ist wegen der Corona-Beschränkungen jeweils nur ein Zuhörer - oder ein Paar bzw. die zusammenlebenden Menschen eines Haushalts - zugelassen.