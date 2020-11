Melissa Naschenwegs Weg zum Gipfelsieg

Vor drei Jahren etablierte sie sich endgültig an der Spitze. In nur drei Monaten hat ihr Nummer-1-Chartalbum „Wirbelwind“ die Goldgrenze überschritten, dazu über 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der 10 Millionen kommen nicht von ungefähr.

Ohne Harmonika geht da seit ihrer Kindheit nix. Pinke Lederhose, pinke Harmonika, Melissas pinke Welt mitten in den Bergen. Das Selbstbewusstsein ist ihr in die Wiege gelegt, und den Neidern begegnet sie mit einem Lächeln. „Ich vertraue hundertprozentig meinem Gefühl. Ich lasse mir auch von niemandem dreinreden, und verbiegen lass ich mich schon gar nicht. Das hat mir schon mein Opa hinter die Ohren geschrieben.“

Der erste Lockdown im März hat Melissa so wie ihre Kollegen unvermittelt getroffen. „Einer der letzten großen Auftritte war der Bauernbundball 2020 in Innsbruck. Danach fühlte es sich fast an wie ein kalter Entzug“, erinnert sich die erfolgreiche Musikerin. Ein paar sogenannte „Autokonzerte“ im Sommer, und das war’s. Alles andere wurde auf nächstes Jahr verschoben, so auch das Open Air auf der Festung Kufstein (neuer Termin: 18. 9. 2021) vor 4000 Fans, oder ihr großer Auftritt als Support Act von Helene Fischer in Bad Hofgastein (vermutlich nicht vor 2022).