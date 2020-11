Iran plant landesweiten und unbefristeten Lockdown

Der Iran plant landesweit einen strengen und unbefristeten Lockdown, um die drastisch steigenden Corona-Fallzahlen zu stoppen. „Der Lockdown wird am 21. November in Kraft treten und ist erforderlich, um Menschenleben zu retten“, sagte Präsident Hassan Ruhani am Samstag. Laut Ruhani sollen diese Notfallmaßnahme unbefristet so lange weitergeführt werden, bis die Fall- und besonders die Totenzahlen sinken. Deutlich gesteigert werden sollen auch die täglichen Corona-Tests.