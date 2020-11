Viele „Liebesgrüße“ für Schader nach der Verschiebung des Star-Revivals

2021 will Ralph Schader (l.) Stars wie Giovane Elber in Empfang nehmen.

Tirols Organisator und Moderator ­Ralph „The Voice“ Schader muss sein hochkarätiges Star-Revival im Dezember (14.–18.12.) verschieben, denn der schon zu Jahresbeginn fixierte Termin war aufgrund der schweren Corona-Krise nicht zu halten. Die gute Nachricht: In einem Jahr soll es in Nauders (Hotel Almhof) und der Imster Sporthalle aber so weit sein.