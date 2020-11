Vor dem Lockdown gingen viele in Innsbruck noch shoppen

In der Maria-Theresien-Straße ist deutlich mehr los als in der Altstadt. Die Leute flanieren, spazieren, genießen auf den Stufen der Annasäule die Herbstsonne mit einem Macchiato „to go“ oder machen in kleinen Gruppen „einen Ratscher“. So auch Vincenzo Caria, Wahltiroler aus Sardinien, der mit seiner Freundin noch einmal vor der Ausgangssperre das Leben in der Stadt genießen will. „Ich hoffe nur, dass die Maßnahmen diesmal so klar formuliert sind, dass sie die Menschen auch verstehen“, sagt der Geschäftsführer des Innsbrucker Lokals Sapori.