Dunkelheit stoppt Spieler des Golf-Masters in Augusta

Die zweite Runde beim Golf-Masters in Augusta ist am Freitag (Ortszeit) wegen einbrechender Dunkelheit nicht wie geplant beendet worden. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hatte als früher Starter alle 18 Löcher gespielt, nach einer 72er-Runde (Par) sollte er mit insgesamt 143 Schlägen (1 unter Par) den Cut bei diesem Major-Turnier schaffen. An der Spitze lag vorerst ein Quartett mit neun unter Par. Dem Mitfavoriten Bryson DeChambeau (USA) drohte das Aus.