Kultur-Lockdown: Jetzt müssen auch Galerien schließen

Alleine in den Bundestheatern bedeutet das eine weitere Verschiebung von vier Premieren („Bunbury“ am 1.12. im Akademietheater, „Richard II:“ am 2.12. im Burgtheater, der Ballettabend „Mahler, Live“ am 4.12. in der Staatsoper und die Operette „Der Teufel auf Erden“ am 5.12. in der Volksoper). Immerhin dürfen die Proben laut Verordnungsentwurf unter Einhaltung von Sicherheitskonzepten weiter stattfinden, so dass diese Premieren bald nach der Wieder-Freigabe von Veranstaltungen nachgeholt werden können. Bei den Bundestheater war laut Holding-Chef Christian Kircher der Vorverkauf für die erste Dezemberwoche vorsichtshalber nach Möglichkeit ohnedies bereits ausgesetzt gewesen.