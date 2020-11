Erdogan reist zu umstrittenem Besuch nach Nordzypern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Sonntag in die international nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Dort will er unter anderem den griechisch-zypriotischen Stadtteil Varosha in Famagusta besuchen, dessen Teileröffnung nach mehr als 40 Jahren durch die nordzypriotische Regierung im Oktober für internationale Kritik gesorgt hat.