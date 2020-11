7,5 Millionen Euro: Adler Lacke investiert in Schwaz

Geld soll auch in den Ausbau der Digitalisierung fließen, etwa in die Online-Beratung via Datenbrille.

Schwaz – Trotz allgemeiner Konjunkturflaute werden die Adler Lacke in Schwaz im kommenden Jahr 7,5 Millionen Euro investieren, gab das Familienunternehmen gegenüber der TT bekannt. Unter anderem wird am Stammsitz eine eigene Abfüllanlage für Desinfektionsmittel errichtet. Die Herstellung von Desinfektionsmitteln hatte das Tiroler Lackunternehmen im Frühjahr aufgebaut, angesichts des hohen Bedarfs an Desinfektionsmitteln in der ersten Corona-Welle.