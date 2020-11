"Arbeitsmarkt-Katastrophe": Erste Rufe nach drittem Hilfspaket

Die Wirtschaftskammerpräsidenten beriefen gestern Nachmittag eine Krisensitzung per Videokonferenz mit WKO-Präsident Harald Mahre­r ein. WK-Tirol-Chef Christoph Walser erneuerte gestern seine Kritik an den nach Branchen unterschiedlich gestaffelten Umsatz-Entschädigungen: „Da ist kein System dahinter.“ Walser hielte es für besser, wie schon im Frühjahr das Auf- und Zusperren der Geschäfte von deren Größe (Kundenfläche) abhängig zu machen. Sein Blick Richtung 2021 verdüstert sich. Dann, wenn die Zahlungs-Stundungen für Betriebe auslaufen: „Das wird ein Desaster.“ Speziell in Tirol, wo der Handel stark vom Tourismus abhänge: „Diese Summe an Problemen werden viele Betriebe nicht überleben.“ Dass weitere Hilfen notwendig werden, sei selbstverständlich, sagt Walser. Ob aber ein drittes Konjunkturpaket Linderung schaffen kann? „Wer keine Kohle hat, kann auch nichts investieren – da beißt sich die Katze in den Schwanz.“