Kritik von SPÖ: „Sonder-Urlaub“ gilt im Lockdown nicht

Wien, Innsbruck – So schnell kann’s gehen. Noch am Samstag hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im ORF das kolportierte Aus der neuen Sonderbetreuungszeit für die Phase des morgen beginnenden Lockdowns weit von sich gewiesen, wie es von Arbeitgeberseite vereinzelt geheißen hatte. Man wolle ja niemanden austricksen, so Anschober.