Landau für „Nächstenliebe“ trotz Lockdown

Einen Appell für sozialen Zusammenhalt und Zuversicht angesichts der Corona-Krise, des neuerlichen Lockdowns und des islamistischen Terroranschlags in Wien hat Caritas-Präsident Michael Landau getätigt. „Die Nächstenliebe geht nicht in den Lockdown“, sagte Landau laut „Kathpress“ bei einem Gottesdienst am Sonntag im Stephansdom aus Anlass des kirchlichen „Welttages der Armen“.