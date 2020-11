Joan Mir vorzeitig erstmals MotoGP-Weltmeister

Joan Mir hat gleich den ersten Matchball zum erstmaligen MotoGP-Titelgewinn verwertet. Dem 23-jährigen Spanier aus Palma de Mallorca reichte beim vorletzten Saisonrennen in Valencia der siebenten Platz. Er sorgte zugleich für den ersten WM-Titel von Suzuki in der Königsklasse des Motorradrennsports seit 2000, als der US-Amerikaner Kenny Roberts Junior 500-ccm-Weltmeister geworden war. Mir kommt nach 13 von 14 Saison-GP auf 171 Punkte, womit er uneinholbar in Führung liegt.