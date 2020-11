Trump bezichtigt Biden des Wahlsieges durch Betrug

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag in einem Tweet erstmals geschrieben, dass sein Herausforderer Joe Biden die Präsidentenwahl gewonnen habe - aber zugleich seine Vorwürfe bekräftigt, dass die Abstimmung manipuliert gewesen sei. „Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war“, schrieb Trump im Wortlaut - als Reaktion auf einen Tweet, in dem sich ein Fox-News-Moderator wunderte, wie Biden vorn liegen könne, wenn er einen schwachen Wahlkampf geführt habe.

Unterdessen will die rechtsextreme US-Organisation „Proud Boys“ nach den Worten ihres Chefs Enrique Tarrio bei ihrem Einsatz für Trump als US-Präsidenten nicht zur Gewalt greifen. „Wir werden friedlich bleiben, definitiv“, sagte Tarrio dem „Tagesspiegel“ am Rande einer Demonstration für Trump in Washington. Wenn sich Joe Bidens Wahlsieg bestätigen sollte, würden die Proud Boys „ein Bier trinken und rausgehen, protestieren“, und zwar definitiv „friedlich, aber kraftvoll“. Trump hatte im Wahlkampf in einem TV-Duell mit Biden in Richtung der Proud Boys erklärt, sie sollten sich „bereit“ halten. Das war von einigen als Billigung von Gewalt interpretiert worden, zumal die Organisation auch mit gewalttätigen Unruhen wie in Charlottesville in Verbindung gebracht wird.