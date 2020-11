Joan Mir vorzeitig erstmals MotoGP-Weltmeister

Der spanische Motorrad-Pilot Joan Mir hat sich am Sonntag vorzeitig den WM-Titel in der Königsklasse MotoGP gesichert. Eine Woche nach seinem Premierensieg ebenfalls in Valencia genügte dem 23-Jährigen mit seiner Suzuki der siebente Platz, um die Nachfolge seines verletzt ausgefallenen Landsmanns Marc Marquez anzutreten. Vor dem Saisonfinale in Portugal liegt Mir uneinholbar 29 Punkte vor dem Italiener Franco Morbidelli, der seinen dritten Saisonsieg feierte.