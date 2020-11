SPÖ stimmt gegen Verschärfungen, warnt vor drittem Lockdown

Die SPÖ wird dem verschärften Lockdown im Hauptausschuss des Nationalrats am Sonntag nicht zustimmen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hält eine „Notbremse“ zwar für notwendig, sie lehnt die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht aber ab. „Die Daten zeigen: Schulen zusperren hat wenig Nutzen und sehr große Nebenwirkungen“, kritisierte Rendi-Wagner am Nachmittag. Außerdem warnte sie vor einem „Blindflug“ der Regierung in einen dritten Lockdown.