Bibliotheken schließen, Rachinger kritisiert Verordnungstext

Die neuen Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bringen in zwei Bereichen Verschärfungen des Kultur-Lockdowns: Neben den Galerien müssen nun auch die Bibliotheken schließen. Die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, zeigt gegenüber der APA dafür Verständnis: „Wir alle hätten uns gewünscht, dass durch den Lockdown light die Zahlen der Infizierten runtergehen. Das ist leider nicht eingetreten.“

), wo „Archive, Bibliotheken und Büchereien“ (sowie Theater und Museen) ebenso unter Freizeiteinrichtungen geführt werden wie etwa „Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks“, „Paintballanlagen“ und „Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution“. „Dass Bibliotheken in der Verordnung als Orte der Unterhaltung, der Erholung und Belustigung angeführt werden, muss wohl der Fantasie eines Witzbolds entsprungen sein. Die Lesesäle der Österreichischen Nationalbibliothek sind Orte des Studiums, des Forschens und konzentrierten Lernens“, so Rachinger am Sonntagvormittag zur APA.