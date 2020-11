Offenbar psychisch Kranker tötete 2 Menschen in Frankreich

Ein 35-Jähriger soll im westfranzösischen Cholet zwei Männer auf der Straße getötet und eine Frau schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und sei geständig, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Es gab keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der Tatverdächtige sei in psychiatrischer Behandlung gewesen und habe angegeben, Gott habe ihn geleitet.

Bei dem Angriff in der Stadt südöstlich von Nantes attackierte der Verdächtige am Samstag zunächst ein älteres Ehepaar: Ein 82-Jähriger starb, seine 81 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Bei einem weiteren Angriff in dem Hochhausviertel wurde ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren getötet, wie die Agentur berichtete.

In Frankreich gilt wegen mehrerer mutmaßlich terroristisch motivierter Gewalttaten mit mehreren Toten die höchste Terrorwarnstufe. Erst Ende Oktober hat ein Angreifer in Nizza an der Côte d“Azur drei Menschen in einer Kirche getötet.