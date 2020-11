Pro-europäische Sandu bei Präsidentenwahl in Moldau voran

Die proeuropäische Oppositionspolitikerin Maia Sandu hat einer Wählerbefragung zufolge die Präsidentenwahl in der Republik Moldau gewonnen. Die Ex-Regierungschefin kam laut der von der moldauischen Wahlbehörde genehmigten Erhebung bei der Wahl am Sonntag auf 54,8 Prozent der Stimmen. Der pro-russische Amtsinhaber Igor Dodon musste sich demnach mit 45,2 Prozent der Stimmen begnügen.

Sandu hatte schon die erste Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen überraschend mit 36,16 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen, während Dodon auf lediglich 32,61 Prozent gekommen war. Die Wahlbeteiligung bei der heutigen Stichwahl betrug 52,60 Prozent und erwies sich damit um knapp zehn Prozentpunkte höher als in der ersten Runde des Präsidentschaftsrennens (42,76 Prozent). Vor allem im Ausland lebende Moldauer hatten massiv von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, was laut Beobachtern Sandu nützte.

In der Republik Moldau hat am Samstag die Präsidentenstichwahl begonnen - rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen zu entscheiden, ob die Geschicke des bitterarmen Kleinstaates in den kommenden vier Jahren vom pro-russischen Amtsinhaber Igor Dodon oder der pro-europäischen früheren Regierungschefin Maia Sandu bestimmt werden. Die mehr als 2.000 Wahllokale im In- und Ausland sind von 07.00 Uhr Ortszeit (6.00 MEZ) bis 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) geöffnet.