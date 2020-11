Kunsthistorisches Museum mit neuen Formaten

Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr gibt es am Instagramkanal des Kunsthistorischen Museums eine Liveführung durch die Gemäldegalerie „mit frischem Blick auf Alte Meister“. Über das Instagram-Votingtool können die Follower die Themen mitbestimmen. Ziel sei, die „aktuell angespannte Gefühlslage vieler Menschen etwas aufzuheitern“. Am 18. November steht etwa unter anderem das Thema „Grumpy Cats and Friends“ zur Auswahl.