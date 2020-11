Brady führt Buccaneers zu Sieg gegen die Panthers

Eine Woche nach der deutlichen Niederlage gegen die New Orleans Saints hat Quarterback Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zu einem ungefährdeten Sieg gegen die Carolina Panthers geführt. Das Team aus Florida zeigte sich beim 46:23 am Sonntag in allen Bereichen verbessert, insbesondere die gegen die Saints noch so enttäuschende Offensive lieferte ihren Beitrag. Brady warf Pässe über 341 Yards und drei Touchdowns. Einen Touchdown seiner Mannschaft erlief er selbst.