Schriftstellerin Röggla erhält Wortmeldungen-Literaturpreis

Für ihren Text „Bauernkriegspanorama“ ist die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla (49) mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis der in Frankfurt ansässigen Crespo Foundation ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung wurde am Sonntag als Radiosendung auf „hr2-kultur“ ausgestrahlt. In ihrem Text entwirft Röggla „das Bild einer Gesellschaft, die von Spaltungsprozessen und gesellschaftlicher Regression geprägt ist“, teilten die Veranstalter online mit.