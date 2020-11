Kleiner Liedergruß aus dem Saal der Sängerknaben

Eigentlich hätten sich die Wiener Sängerknaben mit dem Programm „Wien, du Stadt unserer Träume“ in ihrem Konzertsaal MuTh am Mittwoch im Kulturleben zurückmelden wollen. Nun werden sie aber durch die Corona-Verordnungen wieder ausgebremst. Startenor Michael Schade springt nun gemeinsam mit dem Sängerknaben-Konzertmeister Oliver Stech als Pianist ein - für einen Liederabend aus dem MuTh, der am Mittwoch kostenlos gestreamt wird.