Australien verlegt vorerst alle Tennis-Turnier nach Victoria

In Australien werden sämtliche vor den Australian Open geplante Vorbereitungsturniere nach Victoria verlegt, in dessen Hauptstadt Melbourne auch das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Szene gehen soll. Es handelt sich um den ATP-Cup sowie die sonst geplanten Veranstaltungen in Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart, Sydney und Canberra. Es ist dies eine Sicherheitsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie. Noch ist aber auch die Durchführung des Majors nicht genehmigt.