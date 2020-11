Trump will Amt nicht übergeben: Sorge um Übergang in den USA

Demonstration von Trump-Anhängern am Wochenende in Washington.

Washington – Zwei Wochen nach dem Wahltag wächst in den USA die Sorge, dass sich der Übergang zur nächsten Administration verzögert. Experten sehen darin ein Risiko für die Sicherheit und – in einer Pandemie – auch für die Gesundheit der Amerikaner.

Selbst aus republikanischen Kreisen kommt nun immer lauter die Forderung, dem Demokraten Joe Biden noch während laufender Gerichtsverfahren die Vorbereitung seiner Regierung zu ermöglichen, damit diese vom ersten Tag an voll einsatzfähig ist.

Trump hingegen behauptet weiterhin, er habe die Wahl gewonnen, unterstellt massiven Wahlbetrug und ruft seine Anhänger zum Widerstand auf. Beweise ist Trump bislang schuldig geblieben, und auch seine Einsprüche haben bisher nicht gefruchtet. Eine renommierte Anwaltsfirma zog sich am Wochenende von der Vertretung Trumps zurück. Laut New York Times soll es in der Firma intern Bedenken gegeben haben. (floo)