Regierung beschließt Bonus für Frühstarter statt Hackler

Wien – Jetzt soll alles sehr rasch gehen. Die ÖVP hat zwar mit FPÖ und SPÖ knapp vor der Nationalratswahl für die Wiedereinführung der Hacklerregelung gestimmt (um die damit gekoppelte Pensionserhöhung nicht zu verhindern), doch sie war immer eine Gegnerin der abschlagsfreien Pension mit 62 nach 45 Beitragsjahren. Am Freitag will sie nun im Parlament mit ihrer neuen Koalitionspartnerin das Aus wieder beschließen. Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer durfte dann auch gleich ein Ersatzmodell verkünden.

Statt der derzeitigen Hacklerregelung wird ein „Frühstarterbonus“ im Pensionssystem eingeführt. Damit bekommen Menschen, die zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr gearbeitet haben, monatlich 60 Euro zusätzlich. Darauf haben sich ÖVP und Grüne geeinigt. Das neue Modell soll am kommenden Freitag per Initiativantrag im Nationalrat beschlossen werden und mit 1. Jänner 2022 in Kraft treten. Bis dahin gilt also noch die Möglichkeit der abschlagsfreien Frühpension mit Erreichen des 62. Lebensjahres. Voraussetzung sind allerdings 45 Beitragsjahre.