Projekt zur Frühchen-Pflege: „Eltern sind Spezialisten für ihr Kind“

Innsbruck – Wenn ein Baby zu früh zur Welt kommt, brauchen die Eltern Halt. Viele Fragen gehen ihnen durch den Kopf – die wichtigste: Wird das Kind überleben? Die nächste: Wie lange müssen wir in der Klinik bleiben und wird unser Kind Spätfolgen haben?

„Hier ist es wichtig, die Eltern in den Stationsalltag einzubinden, sodass sie wissen, wie wichtig sie für ihr Kind sind. Unser Bestreben ist es, sie in ihrer Kompetenz als Eltern zu stärken“, sagt Heidi Bauernfeind, Pflegedienstleiterin der Unikliniken für Pädiatrie I–III in Innsbruck. Und: „Generell betrachten wir Eltern als Spezialisten für ihre Kinder.“