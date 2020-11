Lechtaler Originale: Neues Buch lässt alte Geschichten aufleben

Der Kulturverein LechtalSpuren hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele dieser Anekdoten und Geschichten zu erhalten. Eine neunköpfige Arbeitsgruppe rund um Schriftleiter Peter Friedle und Obmann Stefan Hanny ist es jetzt gelungen, über die Ortschronisten Schreibende und Geschichten zu finden. Diese wurden nun in einem Buch mit dem Titel „Wie es einmal war ... Lechtaler Original­e“ zusammengetragen. 44 unterschiedliche, in ihrer Art einmalige Beiträge wurden in den letzten zwei Jahren gesammelt, geschrieben oder redigiert.

„Wir wollen mit diesem Buch Lechtaler Persönlichkeiten und Geschichten, die nicht im Internet zu finden sind, wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung rufen. All­e diese Personen, über die wir in diesem Buch schreiben, sind schon verstorben, wir haben die Textfreigabe bei den Nachkommen eingeholt“, so Peter Friedle.

Erhältlich ist das 210 Seiten starke Buch in der Wunderkammer in Elbigenalp, in den Sparmärkten in Elbigenalp und Bach, im Buchhandel in Reutte, im Museum Grünes Haus und in der Burgenwelt Ehrenberg. Preis: 19,90 Euro.