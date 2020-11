Jahresziel überschritten: Glungezer ist für TVB ein Erfolgsprojekt

Gute Nachrichten gibt es vom Glungezer, wo der TVB neben der Gemeinde Tulfes Hauptanteilseigner ist. Im Geschäftsbericht 2019/20 lag der Umsatz bei 2,6 Millionen Euro. „Damit wurde das gesetzte Jahresziel überschritten. Trotz Lockdown und Corona-Krise“, freut sich Friede. Der Glungezer ist für den TVB ein Erfolgsprojekt. „Die Entwicklung ist sehr gut.“ Nach dem Neubau der Gondelbahn von der Talstation in Tulfes bis zur Halsmarter und der Errichtung einer Beschneiungsanlage mitsamt Speicherteich sind derzeit die Arbeiten an der Sektion zwei bis Tulfein im Gange. Die Gesamtinvestition liegt bei 20 Millionen Euro, davon fließen neun Millionen in die neue Kombibahn. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, der Saisonstart ist am 16. Dezember geplant.