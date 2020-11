Nicht finanzierbar: Stadtchefin will Wave in Wörgl zusperren

Wörgl – Zusperren und verkaufen oder sanieren? Gestern Abend trafen sich die Fraktionsführer des Wörgler Gemeinderats, um über die Zukunft des Erlebnisbades Wave zu diskutieren. Der gemeinsame Tenor: Alleine wird die Gemeinde das Bad in der aktuellen Form (Erlebnis-, Wellness-, Sportbereich und Freischwimmbad) nicht mehr finanzieren können. Nach 17 Jahren Betrieb stehen gröbere Bauarbeiten an. Verschiedene Szenarien mit Investitionskosten zwischen fünf und zehn Mio. Euro sind denkbar (die TT berichtete). Geld, das die Gemeinde in den Augen von BM Hedi Wechner (Liste Hedi Wechner) nicht hat. „Ich tendiere zur Schließung. Es geht sich finanziell nicht aus“, erklärt die Bürgermeisterin und redet gar von einer möglichen Insolvenz.