Kitzbühel meldet sich nach 26 Tagen Pause wieder zurück am Eis

Nach Corona-Fällen im Team will der EC Kitzbühel (blau) mit einem Doppel­pack gegen RB Juniors in die Erfolgsspur zurückkehren.

Für Franzen zählt beim Re-Start in die Liga eines ganz besonders: „In erster Linie bin ich froh darüber, dass all­e wieder gesund sind“, sagt der Adler-Coach. „Es ist lange her, dass wir gespielt haben, deshalb werden wir wohl ein paar Spiele benötigen, bis wir wieder auf Kurs sind.”

Dass die Red Bull Juniors am Samstag eine überraschende Niederlage gegen den EC Bregenzerwald in Dornbirn einstecken mussten, kümmert ihn überhaupt nicht: „Wir müssen auf uns schauen.“ Der Schwede erwartet, dass die Bullen von der ersten Sekunde an sehr ambitioniert auftreten: „Ich hoffe, dass wir clever dagegenhalten können und bereit sind, den Kampf aufzunehmen.“ Das Rückspiel in der Mozartstadt folgt bereits am Donnerstag. (TT)