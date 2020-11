Der Rost ist weg, jetzt sollen beim HC Innsbruck gegen Graz Punkte her

Innsbruck – Die Haie hätten sich im ersten Geister-Heimspiel der Saison am Sonntagabend in der Tiwag-Arena gegen Klagenfurt laut Eis­hockey-Legende und TV-Experte Greg Holst sicher einen Punkt verdient, denn „rostig“ (O-Ton Dario Winkler) war nach vierwöchiger Pause nur das erste Drittel: „Dann waren wir sicher nicht die schlechtere Mannschaft.“

„Ich war mit vielen Dingen glücklich, aber wir müssen jetzt auch einen Weg finden, um enge Spiele zu gewinnen“, sprach HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe am Tag danach. Das 0:1, das Haie-Keeper Tom McCollum kassierte, war ein klassisches Ei. Danach machte der 30-jährige Amerikaner aber ein blitzsauberes Spiel. „So ein Tor kann einen Goalie brechen. Er hat aber auf den Fehler mit einer sehr starken Leistung reagiert“, beordert O’Keefe McCollum auch heut­e zwischen die Pfosten.

Die Erinnerungen an das erste Saisonduell in Graz sind dabei ein Stück weit auszublenden, denn da waren die Haie nach einem 0:7-Rückstand völlig von der Rolle, ehe ein furioses Schlussdrittel (5:0) noch einmal für Spannung gesorgt hatte. „Auch das hat die Einstellung in unserer hart arbeitenden Mannschaft untermauert“, notiert O’Keefe, der mit dem Penalty­killing gegen die Klagenfurter sehr zufrieden war, aber genauso gut weiß, dass es im Powerplay noch viel Luft nach oben gibt.