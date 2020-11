Nach Corona-Protest: Goncourt-Literaturpreis nun Ende November

Der renommierte französische Literaturpreis Prix Goncourt soll nach dem Protest gegen die verschärften Corona-Maßnahmen nun am 30. November vergeben werden. Das Datum dürfte eine pünktliche Lieferung des preisgekrönten Werkes an die Buchhandlungen erlauben, die voraussichtlich am 1. Dezember wieder öffnen dürfen, wie die Akademie Goncourt auf ihrer Homepage mitteilte.