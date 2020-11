Wien-Attentäter könnte per Uber gekommen sein

Der Attentäter von Wien könnte per Fahrtendienstanbieter „Uber“ an den Tatort in der Innenstadt gelangt sein. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Profil“ hervor, die aus dem Polizeiprotokoll der Terrornacht am 2. November zitiert. „Uber-Fahrer hat sich gemeldet, dass er einen Mann geführt hat, der dem Täterbild entspricht“, heißt es darin. Das Ö1-“Mittagsjournal“ zitierte am Montag Polizeikreise, wonach dieser Hinweis jedenfalls geprüft werde.