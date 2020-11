Wien-Attentäter nicht per Uber gekommen

Der Attentäter von Wien sei mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht per Fahrtendienstanbieter „Uber“ an den Tatort in der Innenstadt gelangt. Diesbezügliche Ermittlungsansätze seien mittlerweile überprüft worden, sagte Markus Dittrich, Sprecher der Landespolizeidirektion, der APA. Das Nachrichtenmagazin „Profil“ hatte zuvor Angaben aus einem Polizeiprotokoll zitiert, wonach der Täter via Uber angereist sein könnte.