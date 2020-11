Zwei ORF-Filme für den deutschen Fernsehfilmpreis nominiert

Schenk darf in Michael Kreihsls Komödie „Vier Saiten“ als ehemaliger Starcellist Karl Michaeli hemmungslos granteln. Mit den Flüchtlingen in seinem Wohnhaus kommt er so gar nicht klar - bis sich das Blatt ausgerechnet nach einem Einbruch in seine Wohnung zu wenden beginnt. In dem 16-jährigen Hamid entdeckt der grantige, ältere Herr nämlich keinen Kriminellen, sondern ein musikalisches Talent, das er fördern will.