Äthiopiens Luftwaffe greift Ziele in der Region Tigray an

In dem seit zwei Wochen anhaltenden Konflikt um die Region Tigray hat die äthiopische Luftwaffe erneut Ziele in der Region im Norden angegriffen. Es sei ein „präzise geführter Einsatz“ außerhalb von Makelle, der Hauptstadt von Tigray, gewesen, teilte das Militär am Dienstag mit. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte, das dreitägige Ultimatum, das den Spezialkräften in Tigray und mit ihnen verbündeten Milizen zur Kapitulation gestellt worden sei, sei abgelaufen.