Kunstdiebstahl in Dresden: Festnahme dreier Tatverdächtiger

Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die deutsche Polizei am Dienstag in der Früh in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden laut Staatsanwaltschaft Dresden bei einer Razzia insgesamt 18 Objekte in der deutschen Hauptstadt durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Im November 2019 war es in Dresden zu einem der spektakulärsten Kunsteinbrüche der vergangenen Jahrzehnte gekommen.