Zwei ÖBSV-Athleten positiv getestet: Heimreise statt Weltcup-Auftakt

„Uns geht es gut, wir sind symptomfrei“, erklären Maier und Treichl. Die TT erreichte die beiden Tiroler im Auto auf der Rückreise nach Innsbruck in Litauen. „Wir dürfen nicht stehen bleiben, deshalb fahren wir durch und wechseln uns am Steuer ab“, betont Maier. Die Enttäuschung, aber auch ein wenig Ungläubigkeit schwingt in den Stimmen der ÖBSV-Athleten mit. „Im ersten Moment war es ein Schock. Ich konnte es nicht glauben, ich war ja noch tags zuvor in Innsbruck vor der Abreise negativ getestet worden. Erst als in Sigulda noch ein zweiter PCR-Test und ein Bluttest positiv waren, glaubte ich nicht mehr an einen Fehltest“, gestand der Rumer. Bei seinem Sistranser „Leidensgenossen“ Treichl gab es hingegen im Vorfeld einen positiven Test bei einem seiner Anschieber. „Ich bin danach negativ getestet worden, ich hatte keinen Kontakt zu ihm. Daher gab es auch grünes Licht von den Ärzten“, so Treichl.