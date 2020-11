Anders die Situation in der Innenstadt – in der Maria-Theresien-Straße sind Dienstagmittag deutlich weniger Menschen als sonst unterwegs. Aber – wie eigentlich in allen Bereichen – eindeutig mehr als noch beim ersten Lockdown im Frühling, als die Stille fast schon gespenstisch war. „Ich arbeite in der Bank und hole mir jetzt was zu essen und dann einen Kaffee“, erklärt ein gut gekleideter Herr seine Anwesenheit in der Fußgängerzone. Wobei das mit der Versorgung nicht ganz einfach ist, nur wenige Lokale bieten Getränke und Mahlzeiten „to go“ an.